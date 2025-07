Kulturgenuss im Sommer in der ganzen Stadt

Der Linzer Stadtteil-Kultursommer lädt ein.

Linz. Sobald die Temperaturen steigen, zieht die Kultur in Linz hinaus und sorgt an vielen Orten für lebendige, vielfältige Sommerabende. Unter dem Motto „Kultur macht keine Pause“ kommen mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Theater, Kabarett und Sommerkino hochwertige Kulturangebote unter freiem Himmel in die Stadt.

„Unsere vielfältigen Sommerveranstaltungen bieten kulturelle Erlebnisse für die ganze Familie und machen Linz gerade in den Sommermonaten noch attraktiver – sowohl für Linzer als auch für die Gäste. Davon profitieren auch die heimische Wirtschaft und der Tourismus“, betont Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP). „Gerade Familien finden im Linzer Kultursommer ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Gleichzeitig profitieren Gastronomie, Hotellerie und der Handel vom Zustrom an Kulturbegeisterten.“

Bis August lädt der Musikpavillon im Donaupark zu stimmungsvollen Konzerten ein. Im NH10-Park in der Neuen Heimat trifft man sich von Juli bis Ende August zu Musik, Theater und Kabarett unter freiem Himmel. Klassikliebhaber kommen seit 7. Juli bei Klassik am Dom auf ihre Kosten, während der Theater- und Kulturverein Turm 20 mit seinem Sommertheater Romeo & Julia am Pöstlingberg bis 17. August ein echtes Highlight setzt. Filmfans können ein Sommerkino im stimmungsvollen Innenhof des Priesterseminars bis 23. August genießen, und das Theater im Schlosspark bringt noch bis 31. Juli Schauspielkunst in eine historische Kulisse.