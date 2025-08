Land OÖ investiert in Schutz und Beratung für Frauen

Das autonome Frauenzentrum Linz erhält im Jahr 2025 eine kräftige finanzielle Unterstützung durch das Frauenreferat des Landes Oberösterreich.

OÖ. Das Frauenreferat des Landes Oberösterreich fördert das autonome Frauenzentrum Linz 2025 mit insgesamt 189.354 Euro. 63.779 Euro fließen in den laufenden Betrieb der Beratungsstelle, 125.575 Euro in die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. Frauen-Landesrätin Christine Haberlander betont: „Unsere Beratungsstellen sind essenziell – sie machen Oberösterreich zu einem Land der Chancengleichheit.“ Das autonome Frauenzentrum unterstützt Frauen und Mädchen bei Beziehungsproblemen, Trennung, Gewalterfahrung und bietet rechtliche Beratung sowie Prozessbegleitung an.

Die Hilfe erfolgt anonym, kostenlos und durch ein multiprofessionelles Team.