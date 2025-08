Zwangspause Formel 1-Legenden zittert um Start

Formel-1-Routinier Fernando Alonso muss vor dem Großen Preis von Ungarn eine Zwangspause einlegen.

Der 44-Jährige laboriere an einer Muskelverletzung im Rücken und werde zumindest auf die erste Trainingseinheit (13.30 Uhr/live ServusTV) verzichten, teilte sein Team Aston Martin mit.

Für den Spanier werde Ersatzpilot Felipe Drugovich aus Brasilien das Cockpit übernehmen. Ob Alonso rechtzeitig für den 14. Saisonlauf am Sonntag fit wird, ist aktuell noch offen.

Um in der Qualifikation am Samstag und beim Grand Prix am Sonntag dabei sein zu dürfen, müsste der zweimalige Weltmeister zumindest eine Übungseinheit auf dem Hungaroring in Mogyorod absolvieren.