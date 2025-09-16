Lars Eidinger, Soap&Skin & Nina Chuba: Der Posthof bringt’s

Mit 120.000 Besuchern startet der Posthof Linz gestärkt in die neue Saison.

Linz. 120.000 Besucher zählte der Posthof in der vergangenen Saison – Anfang Oktober wird der dreimillionste Besucher seit der Eröffnung erwartet. Die neue Saison startet vielfältig und frisch: Lars Eidinger eröffnet im September, Soap&Skin bringt im Oktober intensive Klänge, William Wahl vereint im November Poesie und Humor. Im Sommer 2026 folgt Nina Chuba mit einer XXL-Open-Air-Show an der Donaulände. Ab November sorgt der neue Nachtclub „Platonic Takeover“ für verlängerte Abende mit lokalen und internationalen DJs.

Gemeinsam mit der LINZ AG wächst das Angebot für junge Besucher. Das neue Abo „Bundle für Entdecker“ lädt dazu ein, frisches Kabarett und Comedy zu entdecken.