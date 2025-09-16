Alles zu oe24VIP
Um den Erhalt des Frankfurt-Fluges wird gekämpft.

Flüge gestrichen

Linzer Airport kämpft ums Überleben

16.09.25, 12:30
Teilen

Der Flughafen Linz kämpft um die Anbindung – Frankfurt-Flug soll erhalten bleiben. 

Linz. Die Zukunft des Linzer Flughafens stand im Zentrum einer hochkarätigen Diskussion. Trotz massiver Passagierrückgänge – von 800.000 im Jahr 2008 auf 180.000 zuletzt – bekennen sich Stadt, Land, Industrie und Bundesheer klar zum Standort in Hörsching. Besonders der drohende Wegfall der Linie Linz–Frankfurt sorgt für Aufregung. „Retten oder nicht, ist nicht die Frage“, sagt Landesrat Markus Achleitner.

Passagierzahlen sind rückläufig.
© Getty

Durch Ausschreibung Anbieter finden

Auch IV-Präsident Thomas Bründl fordert: „Wir brauchen ein starkes Drehkreuz – wirtschaftlich führt kein Weg daran vorbei.“ Eine Ausschreibung für neue Anbieter ist in Vorbereitung. Hoffnung macht die geplante Investition des Bundesheeres von rund einer Milliarde Euro. Kommandant Gerfried Promberger: „Unser Standort wird mit drei neuen Flotten massiv aufgerüstet.“ Die zivile Infrastruktur soll davon direkt profitieren. Ziel bleibt ein zukunftsfitter Flughafen für Oberösterreich.

