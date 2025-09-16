Ausverkauft! Rapid plant Cup-Party in Oberwart

Der Erfolgslauf des heimischen Rekordmeisters soll am Mittwoch auch im ÖFB-Cup weitergehen.

Grün-Weiß im Siegesrausch! Nach dem 4:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol will Rapid am Mittwochabend (19 Uhr, live auf ORF Sport) auch im UNIQA ÖFB Cup nachlegen. Gegner: Regionalligist SV Oberwart – und das kleine Informstadion ist längst ausverkauft! Rund 1.000 Rapid-Fans machen die Reise ins Burgenland.

Cup-Hit im Hexenkessel

Oberwart ballerte sich mit einem 7:0 gegen ATSV Wolfsberg in die zweite Runde. Rapid zitterte sich in Innsbruck gegen Wacker dank Bendegúz Bolla (1:0) weiter. Jetzt kommt es zum Showdown, der die Cup-Runde beschließt. Schon am Samstag wird das Achtelfinale ausgelost.

Trainer Stöger warnt

„Uns erwartet ein Fußballfest, aber wir müssen unsere Favoritenrolle auch bestätigen“, sagt Coach Peter Stöger. Große Rotation plant er nicht – Rapid will den Flow aus der Liga mitnehmen. Schon 1988 siegte Rapid in Oberwart mit 3:0. Auch die 12 Freundschaftsduelle gingen alle an die Hütteldorfer. Besonders spannend: Für Torhüter Niklas Hedl ist es eine Rückkehr – hier stand er vor knapp vier Jahren erstmals im Rapid-Tor, heute ist er Stammkeeper mit 159 Pflichtspielen.