Linz AG erhöht Fernwärme-Tarif um 8 Prozent

Tariferhöhung tritt am 1. August in Kraft.

OÖ. Die Linz AG erhöht den Fernwärme-Tarif mit 1. August um 8 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern bedeutet das im Schnitt rund 7 Euro monatliche Mehrkosten, so das Unternehmen. Die Linz AG betonte, trotz Preiserhöhung "weiterhin der günstigste Fernwärme-Anbieter aller Landeshauptstädte Österreichs" zu sein.

Um ihren Kunden auch künftig eine sichere Versorgung mit Fernwärme bieten zu können, investiert die LINZ AG derzeit kräftig in die Transformation der Fernwärmeerzeugung. Der Erneuerbaren-Anteil in der Fernwärmeerzeugung, derzeit bei rund 40 Prozent liegend, soll sich bis 2035 verdoppeln. Entsprechende Projekte befinden sich in Planung bzw. bereits in Umsetzung.