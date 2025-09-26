Linzer BRAU UNION-Areal wird Busbetriebshof

Linz Linien GmbH kaufte prominentes Nachbargrundstück.

Linz. Für den geplanten Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs in Linz mit zusätzlichen (O)-Busverbindungen benötigt die die LINZ AG dringend neue, verkehrsgünstig gelegene Flächen für Abstellhallen und Buswerkstätten im Stadtgebiet. Diese konnte sich das Unternehmen jetzt mit dem Erwerb des freiwerdenden Areals der BRAU UNION Österreich AG in der Linzer Poschacherstraße sichern.

Die BRAU UNION Österreich AG wird im Laufe des Jahres 2026 – nach über 30 Jahren in der Poschacherstraße 35 – ihre Unternehmenszentrale in den „Quadrill Tower“ in Linz verlegen. Das Betriebsareal wurde um 27 Millionen Euro verkauft. Die Gesamtfläche des Areals beträgt rund 72.000 Quadratmeter, die Übergabe erfolgt zum Ende des Jahres 2026.

Das Areal liegt nur wenige hundert Meter vom bestehenden Bus-Betriebshof der LINZ LINIEN im LINZ AG-Center entfernt und ist über die Heizhausstraße optimal mit O-Bussen und Bussen erreichbar. Diese Straße ist Teil jener täglichen Ausfahrtsroute, über die die Fahrzeuge zu ihren Linien starten.

„Das Areal der BRAU UNION Österreich AG erfüllt alle infrastrukturellen Anforderungen und bietet eine hervorragende verkehrstechnische Anbindung. Es stellt eine zukunftsweisende Option für einen neuen Betriebshof der LINZ LINIEN dar“, sagt Erich Haider, Generaldirektor der LINZ AG.