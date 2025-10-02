London, Bari & Co.: Ryanair-Flüge ab Linz für den Sommer 2026 bereits buchbar

Die irische Lowcost-Airline Ryanair wird von den Oberösterreichern besonders für die Flug-Verbindung nach London geschätzt.

Linz. Ryanair verbindet auch im Sommer 2026 die Strecken Alicante, Bari und London ab Linz. Es warten viele Flüge zu günstigen Preisen.

Alicante wird von Ryanair seit März 2025 sowie den gesamten Winter angeflogen und aufgrund der großen Beliebtheit auch in der kommenden Sommersaison wieder am Programm stehen. Die lebendige Stadt an der Costa Blanca wird im Sommer 2026 2x wöchentlich (Mo, Fr) angeboten. Alicante, bekannt für seine malerischen Sandstrände, erweist sich als ideale Badedestination.

Bari war heuer eines der beliebtesten Sommerziele ab Linz und wird deshalb von Ryanair auch im kommenden Sommer wieder angeboten. Die italienische Hafenstadt im Süden Italiens, ist im Sommer 2026 ab Linz 2x wöchentlich (Mo, Fr) bequem mit Ryanair erreichbar. Berühmt für ihre einzigartige historische Altstadt, erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt, um das umliegende wunderschöne Apulien zu erkunden.

Bereits seit Herbst 2024 bietet Ryanair 2x wöchentlich Flüge nach London an. Die britische Metropole wird auch im Sommer 2026 wieder 2x wöchentlich (Mo, Fr) angeflogen. London ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, bietet sie doch eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Shopping und Sightseeing. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, wie der Buckingham Palace, der Tower of London und der Big Ben lassen so manches Herz höherschlagen. Aber auch die unzähligen Parks und Märkte in den verschiedenartigen Stadtteilen laden zum Verweilen und Staunen ein. Darüber hinaus hat England noch einiges mehr zu bieten. Dazu zählt gewiss das berühmte Naturparadies Cornwall mit den vielen malerischen Küstenorten und vieles mehr.

Die Flugzeiten sind ideal für einen Wochenendtrip:

Montag

Linz - Stansted: 10:00 h – 11:00 h

Stansted - Linz: 06:40 h – 09:35 h

Freitag

Linz - Stansted: 16:50 h – 17:50 h

Stansted - Linz: 13:30 h – 16:25 h

Alle Flüge sind bereits buchbar.