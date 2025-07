Mega-Ferienprogramm in Wels

Eines steht fest: Langeweile hat dort keinen Platz.

Ein buntes Ferienprogramm erwartet die Kids in Wels. Am 10. Juli sowie am 28. August und 4. September findet jeweils von 15 bis 17 Uhr das „Offene Quartier“ in der Gartenstadt statt.

Das Stadtmuseum lädt von 11. bis 13. Juli zum Ferienprogramm mit Schnitzeljagd und Rätselrundgang, am 12. Juli gibt es eine Fibel-Mitmachaktion. Die Sommernacht des Märchens folgt am 18. Juli um 18 Uhr im Tiergarten. Am 19. Juli steigt das Badfest im Welldorado. Von 28. Juli bis 29. August gibt es dort täglich Spielaktionen. In diesem Zeitraum finden auch Freizeitprogramme in fünf Welser Parks statt. Die Aktion „Wels bewegt“ läuft vom 11. August bis 7. September.