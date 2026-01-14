Alles zu oe24VIP
Brand in Linz-Auwiesen
© fotokerschi

In Linz-Auwiesen

Mutter rettet ihre vier Kinder vor Feuer

14.01.26, 09:39
Teilen

Beim Brand im  Mehrparteienhaus wurden sieben Menschen leicht verletzt.  

Linz. Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Linz-Auwiesen haben sich eine Mutter und ihre vier Kinder im Alter von eins bis sieben Jahren noch rechtzeitig retten können. Wenige Minuten später stand das Kinderzimmer in Vollbrand.

Auch andere Hausbewohner mussten ins Freie flüchten. Sieben Menschen sind laut Polizei durch die Rauchgase, ausgehend vom Kinderzimmer, leicht verletzt worden.

