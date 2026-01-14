Mutter rettet ihre vier Kinder vor Feuer

Beim Brand im Mehrparteienhaus wurden sieben Menschen leicht verletzt.
Linz. Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Linz-Auwiesen haben sich eine Mutter und ihre vier Kinder im Alter von eins bis sieben Jahren noch rechtzeitig retten können. Wenige Minuten später stand das Kinderzimmer in Vollbrand.
Auch andere Hausbewohner mussten ins Freie flüchten. Sieben Menschen sind laut Polizei durch die Rauchgase, ausgehend vom Kinderzimmer, leicht verletzt worden.