Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Nach Eröffnung: Ersatzfahrpläne stoßen auf Widerstand
  • Nach Eröffnung: Ersatzfahrpläne stoßen auf Widerstand

Neuer Busbahnhof

Nach Eröffnung: Ersatzfahrpläne stoßen auf Widerstand

07.10.25, 12:02 | Aktualisiert: 07.10.25, 14:36
Teilen

Kaum eröffnet, sorgt der sanierte Linzer Busbahnhof bereits für Unmut in den Umlandgemeinden. 

Linz. Einen Tag nach der feierlichen Eröffnung des modernisierten Linzer Busbahnhofs hagelt es Kritik: Drei wichtige Mühlviertler Linien – 315 (Gallneukirchen–Engerwitzdorf–Linz), 252 (Linz–Zwettl/Rodl) und 240 (St. Peter am Wimberg–Linz) – fahren nicht mehr direkt zum Hauptbahnhof. Für sie gilt nun ein Ersatzfahrplan mit Endstationen am Hessenplatz, der Donaulände oder beim Musiktheater. Besonders für Pendler und ältere Fahrgäste bedeutet das längere Wege und knappe Umstiegszeiten.

Pendler müssen öfter umsteigen

„Viele  Senioren fahren regelmäßig mit dem Zug – das ist jetzt kaum mehr möglich“, kritisiert Eidenbergs Bürgermeister Adolf Hinterhölzl (ÖVP). Der Verkehrsverbund verweist auf niedrige Fahrgastzahlen: „Diese Linien wurden ausgewählt, weil sie die geringste Auslastung haben.“ Um den Hauptbahnhof zu erreichen, müssen Fahrgäste künftig mindestens einmal umsteigen. Nun wollen die Gemeinden versuchen, die Buspläne wieder zu ändern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden