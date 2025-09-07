Oberösterreicher holt WM-Titel in Pflügen

Die Weltmeisterschaft im Pflügen in Prag hat am Wochenende in der Kategorie "Stoppelpflug" der Oberösterreicher Stefan Steiner für sich entschieden.

Gleichzeitig sicherte er sich den sechsten Platz im Grasland-Pflügen, wodurch er sich in der Gesamtwertung Vizeweltmeister nennen darf. Sein steirischer Mitstreiter Andreas Haberler ging mit einem Drehpflug an den Start. Dieser sicherte sich in der Gesamtwertung den sechsten WM-Platz.

Die 70. Pflugweltmeisterschaft wurde am 5. und 6. September durchgeführt, teilte die Landjugend Oberösterreich in einer Presseaussendung mit. Das Training auf tschechischem Boden und dessen Besonderheiten begann für Steiner aber bereits Anfang August.

Übung und Technik

Unzählige Stunden wurden nicht nur auf dem Feld verbracht, mindestens genauso viel Zeit werkelten die österreichischen Teilnehmer auch in der Werkstatt. Nur so könne das Beste aus der Technik herausgeholt und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden, hieß es von der Landjugend.