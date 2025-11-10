Alles zu oe24VIP
OneRepublic gastiert 2026 auf Burg Clam
US-Starband kommt!

OneRepublic gastiert 2026 auf Burg Clam

10.11.25, 14:47
Am 28. Juni 2026 erwartet die Besucher ein Konzert der Superlative.

Die international gefeierte Pop-Rock-Band OneRepublic kommt am Sonntag, dem 28. Juni 2026, für ein exklusives Konzert auf die Burg Clam.

Die mehrfach für einen Grammy nominierte Formation um Frontmann Ryan Tedder begeistert seit fast zwei Jahrzehnten mit Hits wie „Apologize“, „Counting Stars“ und „Good Life“. Mit über fünf Milliarden Streams auf Spotify zählt OneRepublic zu den erfolgreichsten Bands der Gegenwart.

Ihr aktuelles Album „Artificial Paradise“ enthält die neue Single „Sink or Swim“. Das Konzert verspricht ein besonderes Erlebnis unter historischen Mauern, bei dem Fans die energiegeladenen Live-Performances der US-Band hautnah miterleben können.

