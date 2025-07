Parkplatzlösung für Stadionbesucher in Sicht?

Ein Antrag zur Zwischennutzung der A26-Brache in Linz soll dem Froschberg dringend nötige Entlastung bringen.

Linz. Die A26-Brache an der Waldeggstraße in Linz könnte bald als temporärer Parkplatz genutzt werden. Ein entsprechender Antrag von Stadtentwickler und Gemeinderat Lorenz Potocnik wird am 3. Juli im Gemeinderat behandelt. Rund 600 Stellplätze wären laut ersten Schätzungen möglich.

Ziel ist es, den Froschberg, der unter dem Parkdruck durch Pendler und Fußballveranstaltungen leidet, zu entlasten. Begleitende Maßnahmen wie ausgeweitetes Anrainerparken und eine Sperrzone bei Stadionspielen werden gefordert. Potocnik: "So verhindern wir Chaos und Abschleppaktionen bei Spielen auf der Gugl." Die Stadt soll nun mit der ASFINAG über eine Zwischennutzung verhandeln.