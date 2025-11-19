Personalmangel: Steyr streicht Operationen ab Jänner

Nach Linz trifft nun auch Steyr ein deutlicher OP-Rückgang wegen Personalmangels.

Steyr. Nach den bereits angekündigten Einschränkungen in Linz muss ab Jänner nun auch das Klinikum Steyr seinen OP-Betrieb reduzieren. Grund ist akuter Personalmangel, vor allem in der Anästhesie. Drei OP-Tische werden abgebaut, rund zehn Prozent der Eingriffe – vorwiegend orthopädische Operationen – fallen weg. Die Gesundheitsholding betont, die Maßnahmen seien notwendig, um das überlastete Personal zu entlasten und die Versorgung zu sichern.

Gleichzeitig startet das Klinikum eine aktive Ärztesuche über soziale Medien. Gesundheitsökonomen warnen zunehmend vor einem strukturellen Engpass in Österreichs Spitälern. Die Politik fordert rasche Maßnahmen und bessere Vernetzung der Krankenhäuser.