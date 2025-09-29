Alles zu oe24VIP
Das Ars Electronica leuchtet morgen pink.

Pink Ribbon: Ars Electronica leuchtet Pink

29.09.25, 10:56
Das Ars Electronica Center wird pink – ein starkes Zeichen für Brustkrebs-Früherkennung. 

Linz. Am 1. Oktober erstrahlt das Ars Electronica Center in kräftigem Pink – als starkes Zeichen für die Pink-Ribbon-Initiative. Die Stadt Linz und die Österreichische Krebshilfe OÖ machen damit auf die Bedeutung von Brustkrebsvorsorge aufmerksam. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ist es wichtig, zu betonen, dass „Gesundheit und Technologie zusammen gehören – das AEC verbindet beides.“

Auch AEC-Geschäftsführer Markus Jandl sieht es als gesellschaftliche Aufgabe, dieses wichtige Thema sichtbar zu machen. Die pinke Beleuchtung steht für Solidarität, Früherkennung und Hoffnung – und erinnert daran, dass Vorsorge Leben retten kann.

