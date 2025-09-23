Poxrucker Sisters: Dialekt-Pop live in Steyrermühl

Ein Konzertabend mit Gefühl, Dialekt und Energie: Die Poxrucker Sisters live in Steyrermühl.
OÖ. Am 2. Oktober 2025 gastieren die Poxrucker Sisters mit ihrem aktuellen Programm „So jung kumma nimma zaum“ im ALFA Steyrermühl. Das Trio aus dem Mühlviertel – Stefanie, Christina und Magdalena – begeistert mit ehrlichem Dialekt-Pop, der direkt ins Herz geht. Gefühlvolle Texte, gepaart mit kraftvollen Melodien und der spürbaren Lebensfreude der Musikerinnen, sorgen für ein einzigartiges Konzerterlebnis.
Die Band zählt längst zu den festen Größen der heimischen Musikszene und versteht es, ihr Publikum mit Charme, Authentizität und Energie zu verzaubern. Ein Abend voller Emotionen, Musik und Mühlviertler Lebensgefühl ist garantiert.