Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Poxrucker Sisters live erleben.

Live erleben

Poxrucker Sisters: Dialekt-Pop live in Steyrermühl

23.09.25, 12:32
Teilen

Ein Konzertabend mit Gefühl, Dialekt und Energie: Die Poxrucker Sisters live in Steyrermühl. 

OÖ. Am 2. Oktober 2025 gastieren die Poxrucker Sisters mit ihrem aktuellen Programm „So jung kumma nimma zaum“ im ALFA Steyrermühl. Das Trio aus dem Mühlviertel – Stefanie, Christina und Magdalena – begeistert mit ehrlichem Dialekt-Pop, der direkt ins Herz geht. Gefühlvolle Texte, gepaart mit kraftvollen Melodien und der spürbaren Lebensfreude der Musikerinnen, sorgen für ein einzigartiges Konzerterlebnis.

Lesen Sie auch

Die Band zählt längst zu den festen Größen der heimischen Musikszene und versteht es, ihr Publikum mit Charme, Authentizität und Energie zu verzaubern. Ein Abend voller Emotionen, Musik und Mühlviertler Lebensgefühl ist garantiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden