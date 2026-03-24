Preise für Eigentumswohnungen in Gmunden um 25 Prozent gestiegen

Gmunden zählt österreichweit zu den Orten mit den höchsten Anstiegen.

OÖ. Die Verkaufsplattform Willhaben hat wieder ihre Immobilieninserate analysiert und so die Preise für Eigentumswohnungen erhoben.

Bundesweit sind im 2025 in 91 von 110 untersuchten Bezirken die Preise gestiegen. Ganz vorne mit dabei ist auch Oberösterreich: Unter den Top drei der Bezirke mit den stärksten Anstiegen liegt Gmunden, wo der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei gut 5.800 Euro liegt – ein Plus von mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2024.

Auch in den Bezirken Schärding und Rohrbach sowie in den Städten Steyr und Linz haben die Preise angezogen. In Vöcklabruck, Wels-Land und Grieskirchen haben die Immobilien hingegen an Wert verloren.