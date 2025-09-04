Rekordverkäufe am Immobilienmarkt in OÖ

Laut "willhaben" gab es einige Spitzenwerte am oö. Immobilienmarkt.

Laut aktuellen Zahlen der Plattform „willhaben“ zeigen sich am oberösterreichischen Immobilienmarkt im ersten Quartal 2025 einige bemerkenswerte Spitzenwerte, auch wenn das Bundesland bundesweit nicht durchweg die höchsten Preise erzielt.

Die teuerste verkaufte Wohnimmobilie des Bundeslandes befindet sich in Gramastetten im Bezirk Urfahr-Umgebung. Sie wechselte für 3,5 Millionen Euro den Besitzer und markiert damit innerhalb Oberösterreichs einen Spitzenwert. Besonders großflächig war der Verkauf eines Grundstücks in Pennewang (Bezirk Wels-Land) mit über 125.600 Quadratmetern, ein Rekordwert für das Bundesland.

30 Millionen Euro für ein Gebäude

Noch höher fiel der Preis für ein Gebäude in Eberstallzell (ebenfalls Bezirk Wels-Land) aus: Netto 30 Millionen Euro wurden dafür gezahlt. Details zum Gebäudetyp sind nicht veröffentlicht, dennoch zeigt die Summe die Bedeutung dieser Transaktion auf dem regionalen Markt.

In puncto Anzahl der Verkäufe liegen Linz und der Bezirk Linz-Land an der Spitze. In der Landeshauptstadt wurden im ersten Quartal 269 Wohnobjekte gehandelt. Im bundesweiten Vergleich liegt Graz mit mehr als doppelt so vielen Transaktionen deutlich vorn.

Die Daten verdeutlichen, dass Oberösterreich zwar nicht in allen Kategorien Spitzenreiter ist, aber dennoch durch einzelne Rekorde und hochpreisige Objekte Aufmerksamkeit erzeugt. Für Käufer und Investoren bleibt der Markt spannend, sowohl bei Wohnimmobilien als auch bei außergewöhnlich großen oder wertvollen Grundstücken und Gebäuden.