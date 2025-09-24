„Sattelt die Pferde“ – Wolfgangseelauf lädt wieder ein

Von 17.–19. Oktober lockt der 53. Wolfgangseelauf wieder tausende Sportbegeisterte ins Salzkammergut.

St. Wolfgang. Am dritten Oktober-Wochenende steht das Salzkammergut wieder im Zeichen des Laufsports: Von 17. bis 19. Oktober 2025 findet der 53. Int. Wolfgangseelauf statt. Mit rund 7.000 Teilnehmer*innen zählt er zu den beliebtesten Laufveranstaltungen des Landes. Insgesamt stehen sieben Bewerbe auf dem Programm – darunter der traditionsreiche 27-km-Klassiker rund um den See.

Ein besonderes Highlight: Die jeweils drei schnellsten Damen und Herren dieses Bewerbs erhalten als Trophäe ein „Weisses Rössl“, überreicht von Rössl-Wirtin Gudrun Peter persönlich. Eine Anmeldung ist bis 16. Oktober zu vergünstigten Konditionen unter www.wolfgangseelauf.at möglich.