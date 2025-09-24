Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Beliebtes Laufevent am Wolfgangsee.

Im Oktober

„Sattelt die Pferde“ – Wolfgangseelauf lädt wieder ein

24.09.25, 11:45
Teilen

Von 17.–19. Oktober lockt der 53. Wolfgangseelauf wieder tausende Sportbegeisterte ins Salzkammergut. 

St. Wolfgang. Am dritten Oktober-Wochenende steht das Salzkammergut wieder im Zeichen des Laufsports: Von 17. bis 19. Oktober 2025 findet der 53. Int. Wolfgangseelauf statt. Mit rund 7.000 Teilnehmer*innen zählt er zu den beliebtesten Laufveranstaltungen des Landes. Insgesamt stehen sieben Bewerbe auf dem Programm – darunter der traditionsreiche 27-km-Klassiker rund um den See.

Ein besonderes Highlight: Die jeweils drei schnellsten Damen und Herren dieses Bewerbs erhalten als Trophäe ein „Weisses Rössl“, überreicht von Rössl-Wirtin Gudrun Peter persönlich. Eine Anmeldung ist bis 16. Oktober zu vergünstigten Konditionen unter www.wolfgangseelauf.at möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden