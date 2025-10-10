Alles zu oe24VIP
  4. Oberösterreich
Alprima Aparthotel in Hinterstoder
© Alprima Aparthotel

Ab 1. November

Schröcksnadel Gruppe zieht sich aus Hotel in Hintertsoder zurück

10.10.25, 09:28 | Aktualisiert: 10.10.25, 11:31
Hinter dem 16 Mio. Euro-Projekt standen die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen und deren 54-Prozent Gesellschafter, die Schröcksnadel Gruppe.  

Hinterstoder. Mit dem niederländischen Unternehmen Dormio Resorts & Hotels konnte ein international erfolgreicher Betreiber für das ALPRIMA Aparthotel Hinterstoder gewonnen werden. Dormio übernimmt das 2019 eröffnete Hotel in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel mit 1. November. 

Die Schröcksnadel Gruppe und die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, die das 330-Betten-Projekt realisierten, verfolgten das Ziel, der Region durch eine hochwertige und dennoch preiswerte Unterkunft neue Impulse zu geben. Seitdem gilt das ALPRIMA Aparthotel in Hinterstoder mit seinen vier Häusern, der komfortablen Ausstattung mit eigener Küche und Concierge-Service als ideale Ferienunterkunft für Sportler, Familien und Freundesgruppen, die einen gehobenen Selbstversorger-Urlaub bevorzugen. 

330 Betten für Skifahrer
© HIWU Bergbahnen

"Um Impulse zu setzen, sind oft Investitionen notwendig, die nicht unser Kerngeschäft betreffen, aber für eine nachhaltige Entwicklung des regionalen Tourismus entscheidend sind. So war es auch beim ALPRIMA Aparthotel in Hinterstoder“, so Markus Schröcksnadel, Aufsichtsratsvorsitzender Stv. der Schröcksnadel Gruppe. „Nun ist es an der Zeit, das Projekt an einen starken Partner zu übergeben, von dem der Tourismus der gesamten Region profitieren kann.“ Vielversprechend ist vor allem der niederländische Markt.

