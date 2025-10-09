Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Vorfreude auf erste Schwünge
© Dachstein West

Inflationsanpassung

Skifahren: OÖ kratzt an 70-Euro-Marke

09.10.25, 10:42
Die Ticketpreise in den großen heimischen Skigebieten sind jedes Jahr ein heiß diskutiertes Thema. 

. In rund zwei Monaten eröffnen die ersten Skigebiete in Oberösterreich. Die Skifans müssen mitunter mit einer Erhöhung der Preise rechnen. Die Liftbetreiber nennen die Notwendigkeit von Investitionen und die steigenden Betriebskosten als Gründe für die Preisanpassungen. 

Steigende Energiekosten für Seilbahnbetrieb
© Dachstein West

Der Preisvergleich: Eine Tageskarte kostet im Skigebiet Dachstein West heuer im Online-Verkauf 65 Euro online. Im Vorjahr waren es 61,90 Euro. An der Kassa kostet der Tagesskipass heuer laut Dachstein-Telefoninfo 69,90 Euro, im Vorjahr waren es noch 66,90 Euro. 
Die Saisonkarte kostet im Normaltarif 759 Euro, bis Ende Oktober kann man sie online um 559 Euro ergattern.

Mit der vergangen Wintersaison wurde in den Skigebieten Hochficht, Wurzeralm und Hinterstoder-Höss ein dynamisches Preismodell eingeführt. Die Preise werden von Faktoren wie der Saisonphase, dem Wochentag und auch dem Buchungsdatum beeinflusst - ein Preisvergleich ist somit schwer durchführbar.

