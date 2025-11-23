Alles zu oe24VIP
Es gibt noch freie Plätez für Aktion Pistenfloh
© Hörmandinger

Opening-Termine

Skigebiete profitieren vom Kälteeinbruch

23.11.25, 15:16
Sogar in Kirchschlag in der Nähe von Linz laufen die Schneekanonen bereits.  

. Während in Obertauern in Salzburg bereits seit Freitag Lifte in Betrieb sind, heißt es in Oberösterreich noch Warten auf die ersten Schwünge. Die eisigen Temperaturen kommen zum künstlichen Beschneien gerade recht.

Schneelanzen pusten um Wette in Hinterstoder
© HIWU Bergbahnen

Wenn genug Schnee liegt, gibt es auf der Wurzeralm (Bez. Kirchdorf) bereits kommendes Wochenende den ersten Wochenendbetrieb. Ab dem 6. Dezember sollen die Lifte dann täglich in Betrieb sein. In Dachstein West ist das Opening am Freitag, 5. Dezember geplant. Am Kasberg pusten die Schneelanzen um die Wette, damit der 6. Dezember als Starttermin eingehalten werden kann. Bereits am zweiten Betriebswochenende ist Pistenfloh-Aktion des Landes OÖ im Skigebiet im Grünau im Almtal zu Gast. 

Auch am Hochficht im Mühlviertel freut man sich am 6. Dezember nicht nur auf den Nikolaus sondern auch aufs Skifahren. Am Sternstein soll es erst am darauffolgenden Wochenende losgehen. Schlusslicht macht traditionell der Krippenstein in Obertraun (Bez. Gmunden): Die Revisionsarbeiten dauern hier noch bis 19. Dezember.

