Neuer exklusiver Wellnessbereich.

Eröffnung

SPAplus Geinberg: Neues Adults-Only-Paradies eröffnet

14.10.25, 12:18
Es gibt Luxus, Ruhe und Design auf 2.500 Quadratmetern. 

Geinberg. Mit dem neuen SPAplus schafft das Spa Resort Geinberg einen exklusiven Rückzugsort für Erwachsene. Auf 2.500 Quadratmetern erwarten die Gäste ein Schaum-Dampfbad, eine Salz-Lounge, eine finnische Dachgarten-Sauna mit Erlebnisaufgüssen sowie Indoor- und Outdoor-Thermalpools. Vier elegante Liegebereiche mit Designer-Daybeds und eine großzügige Dachterrasse sorgen für Entspannung auf höchstem Niveau. Für Hotel- und Villengäste ist der Zutritt inkludiert, Tagesgäste können den Luxus mit dem Day SPAplus-Ticket (148 Euro) erleben – inklusive reserviertem Liegeplatz, Snack, Limonade und Zugang zur gesamten Therme. 

Am 13. Oktober wurde der neue Bereich feierlich eröffnet, seit Freitag ist er für alle Gäste zugänglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

