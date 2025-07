Ofner-Chance: Steirer will Paul in Wimbledon schlagen Sebastian Ofner will acht Jahre nach seinem Sensationslauf in die dritte Wimbledon-Runde erneut für eine Überraschung sorgen. Der Steirer trifft am Donnerstag auf den an Nummer 13 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul. Seine Fersenprobleme hat der letzte österreichische Einzelspieler vorerst im Griff.