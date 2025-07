Ofner-Chance: Steirer will Paul in Wimbledon schlagen

Sebastian Ofner will acht Jahre nach seinem Sensationslauf in die dritte Wimbledon-Runde erneut für eine Überraschung sorgen. Der Steirer trifft am Donnerstag auf den an Nummer 13 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul. Seine Fersenprobleme hat der letzte österreichische Einzelspieler vorerst im Griff.

Sebastian Ofner steht vor einer schwierigen Aufgabe in der zweiten Wimbledon-Runde. Gegen den an Nummer 13 gesetzten Tommy Paul traut sich der Österreicher am Donnerstag (ab 15:45 Uhr/live Amazon PRIME & Sport24-Liveticker) aber durchaus eine Überraschung zu: "Wenn ich gut spiele, glaube ich, dass ich meine Chancen haben werde." Ihr einziges Aufeinandertreffen in Shanghai 2023 verlor Ofner klar mit 3:6, 0:6. Motivation durch 2017er Erfolg 2017 schaffte Ofner als Qualifikant den Einzug in Runde drei, wo er den gesetzten Jack Sock besiegte. "Er spielt offensiv besser als defensiv, deswegen muss ich schauen, dass ich so gut wie möglich in die Offensive komme", analysiert Ofner seinen nächsten Gegner. Fersenprobleme unter Kontrolle Nach seiner Aufgabe in Mallorca wegen Fersenschmerzen konnte Ofner gegen Medjedovic schmerzfrei spielen: "Ich habe mich ohne Probleme voll bewegen können." Für das Match nahm er vorsorglich eine Schmerztablette. In Runde drei könnte Dimitrow oder Moutet warten.