Start der Aktion „Mach mit bei Lina – Werbebeleuchtung aus ab 22 Uhr“

Die ersten Unternehmen werden vor den Vorhang geholt - es ist kein Lichtvorhang.

Linz. Mit der freiwilligen Abschaltung der Werbebeleuchtung ab 22 Uhr setzen erste Linzer Unternehmen ein sichtbares Zeichen gegen Lichtverschmutzung. Bereits drei bekannte Linzer Unternehmen nehmen an der Aktion „Mach mit bei Lina – Werbebeleuchtung aus ab 22 Uhr“ teil. Ziel ist es, Sensibilisierung zu schaffen und freiwilliges Engagement zur Reduktion nächtlicher Lichtimmissionen zu fördern.

„Lichtverschmutzung betrifft uns alle – sie beeinflusst den Schlaf der Menschen, den Lebensrhythmus von Tieren und das ökologische Gleichgewicht in unserer Stadt. Deshalb braucht es gemeinsame Maßnahmen und Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders geht. Das Maskottchen Lina wird unsere Maßnahmen nicht nur sympathisch begleiten, sondern auch eine wichtige Botschafterin für die Anliegen des natürlichen Nachtrhythmus sein. Ich danke den ersten drei Lina-Betrieben herzlich für ihre Bereitschaft, mit gutem Beispiel voranzugehen", sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

„Als regionales Unternehmen begrüßen wir die Initiative der Stadt Linz zur nächtlichen Abschaltung von Werbeanlagen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Wiederherstellung natürlicher Lebensbedingungen, setzen Licht gezielt dort ein, wo es gebraucht wird, und sparen gleichzeitig Energie. LIWEST unterstützt diesen Schritt, weil nachhaltiges Handeln heute entscheidend für die Lebensqualität von morgen ist“, sagt LIWEST-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter.

„Als Ladenbesitzerin habe ich mich bewusst entschieden, auf Auslagenbeleuchtung zu verzichten. Damit möchte ich einen Beitrag zur Reduzierung der Lichtverschmutzung leisten und zeigen, dass ein attraktives Schaufenster auch ohne grelles Dauerlicht möglich ist. Weniger künstliches Licht bedeutet mehr Schutz für Insekten, Tiere und letztlich auch für uns Menschen. Unser Planet braucht Orte, an denen die Nacht wieder dunkel sein darf – und wir können alle einen Teil dazu beitragen“, so Elisabeth Krainz-Blum, Inhaberin von „Mein Müli – Der Bioladen“ am Linzer Pfarrplatz.

„Thermo Fisher hat Anfang 2023 die Beleuchtung sämtlicher Werbetafeln im Chemiepark Linz abgeschaltet, um ein Zeichen für das Energiesparen zu setzen. Es freut uns sehr, dass wir dadurch auch einen Beitrag zur Initiative der Stadt Linz leisten konnten, die Lichtverschmutzung in dieser schönen Stadt zu reduzieren“, sagt Ulrich Wieltsch von Thermo Fisher.