Streit um Pflegeplätze: AK kritisiert Kürzungspolitik in Altenheimen

AK-Präsident Andreas Stangl kritisiert scharf die geplante Reduktion von Altenheimplätzen in OÖ.

OÖ. Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl reagiert empört auf die Aussage des zuständigen Landesrates, wonach in Oberösterreich 600 Pflegebetten zu viel sind.

„Wer so etwas sagt, verweigert die Lebensrealität der Menschen“, so Stangl. Angesichts einer bevorstehenden Verdoppelung der über 85-Jährigen brauche es keinen Abbau, sondern einen bedarfsgerechten Ausbau der Pflegeplätze. Wartezeiten und Überlastung der Angehörigen sind längst Realität und an der Tagesordnung. „Die Landesregierung lässt Pflegebedürftige und ihre Familien im Stich und schiebt die Verantwortung auf private Betreuung ab“, kritisiert Stangl. Pflege darf keine Kostenfrage werden, so die Kritik.