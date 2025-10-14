Alles zu oe24VIP
Stieglitz
Alter Brauch

Streit um Stieglitz & Co.- Fang im Salzkammergut

14.10.25, 11:44
Besonders der Stieglitz-Gesang klingt fröhlich und lebendig. 

. Der Singvogelfang im Salzkammergut, der alljährlich im Oktober startet, ist auch heuer wieder vielen ein Dorn im Auge. Der Salzkammergut-Verband der Vogelfreunde rechtfertigt ihn als alten Brauch - der Singvogelfang wurde 2010 als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Rund 500 Vogelfänger fangen Gimpel, Stieglitze, Erlenzeisige und Fichtenkreuzschnabel und stellen sie dann zur Schau. 

Jeder Vogelfänger kann von jeder Gattung einen Vogel zur Ausstellung bringen. Erst im April werden die Vögel dann wieder freigelassen.

