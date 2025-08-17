Alles zu oe24VIP
Unbekannte läuten Kirchenglocken in Asten
Aus Schlaf gerissen

Unbekannte läuten Kirchenglocken in Asten

17.08.25, 12:09
Schon zwei Mal wurden die Bewohner mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. 

In Asten (Bezirk Linz-Land) haben Unbekannte zweimal in dieser Woche mitten in der Nacht die Kirchenglocken von St. Jakob geläutet.

Am Dienstag erklangen alle vier Glocken ab 23.15 Uhr für 15 Minuten, in der darauffolgenden Nacht erneut von 1.10 bis 1.25 Uhr. Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen, Pfarrer Franz Spaller eilte zum Kirchturm, ohne jemanden anzutreffen. Die Täter zwängten zunächst ein Holztor auf, später sprengten sie ein zusätzliches Schloss. Der Schaden beträgt laut Pfarre rund 5.000 Euro. Ermittlungen laufen wegen Sachbeschädigung und Ruhestörung. Um weitere Vorfälle zu verhindern, bleibt der Strom für die Glocken nachts abgeschaltet.

