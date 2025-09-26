Urfahranermarkt startet mit ganz viel Busserln

Eine Halbe Bier kostet am Urfahraner Markt weiterhin 6,60 Euro.

Linz. Noch schlummern die Fahrgeschäfte erwartungsvoll, aber mit dem Klang der Bollerschützen nach den Begrüßungsworten startet morgen der Urfahraner Herbstmarkt 2025 mit Freifahrten von 10 bis 11 Uhr. Danach erfolgt ab 11.30 Uhr der offizielle Bieranstich. Auf dem 60.000 Quadratmeter großen Festgelände wird dann bis 5. Oktober gefeiert. Passend zur Lage an der Donau könnte man auch eine Woche lang "Seegang ahoi!" ausrufen.

Aus Tradition steht beim Herbst-Jahrmarkt immer das „kleine“ rote Riesenrad und im Frühjahr das mit 38 Metern Durchmesser weit größere. Was gibt es sonst nur im Herbst und nicht am Frühjahrsmarkt? Am Mittwoch, 1. Oktober, wird das ÖH Semester Opening – die größte Studentenparty des Landes im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“ organisiert von der Österreichischen Hochschüler*innenschaft - gefeiert.

Stabile Preise: Eine Halbe Bier kostet am Urfahraner Markt weiterhin 6,60 Euro. Info für all jene, die Busserl verteilen möchten: Zwei Sackerl Kokosbusserl (je 300 Gramm) kosten mittlerweile 13,80 Euro.