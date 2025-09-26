Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Riesenrad am Urfahranermarkt
© oe24

Ab 27. September

Urfahranermarkt startet mit ganz viel Busserln

26.09.25, 10:38 | Aktualisiert: 26.09.25, 12:23
Teilen

 Eine Halbe Bier kostet am Urfahraner Markt weiterhin 6,60 Euro.  

Linz. Noch schlummern die Fahrgeschäfte erwartungsvoll, aber mit dem Klang der Bollerschützen nach den Begrüßungsworten startet morgen der Urfahraner Herbstmarkt 2025 mit Freifahrten von 10 bis 11 Uhr. Danach erfolgt ab 11.30 Uhr der offizielle Bieranstich. Auf dem 60.000 Quadratmeter großen Festgelände wird dann bis 5. Oktober gefeiert. Passend zur Lage an der Donau könnte man auch eine Woche lang "Seegang ahoi!" ausrufen. 

Drachenbahn
© oe24

Aus Tradition steht beim Herbst-Jahrmarkt immer das „kleine“ rote Riesenrad und im Frühjahr das mit 38 Metern Durchmesser weit größere. Was gibt es sonst nur im Herbst und nicht am Frühjahrsmarkt? Am Mittwoch, 1. Oktober, wird das ÖH Semester Opening – die größte Studentenparty des Landes im Festzelt „Da Wirt 4s Fest“ organisiert von der Österreichischen Hochschüler*innenschaft - gefeiert.

Stabile Preise: Eine Halbe Bier kostet am Urfahraner Markt weiterhin 6,60 Euro. Info für all jene, die Busserl verteilen möchten: Zwei Sackerl Kokosbusserl (je 300 Gramm) kosten mittlerweile 13,80 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden