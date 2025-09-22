Urfix startet am 27. September

Der Urfahraner Herbstmarkt heuer mit Tradition, Unterhaltung und Neuheiten.

Linz. Von 27. September bis 5. Oktober lädt Linz wieder zum Urfahraner Herbstmarkt – einem der ältesten Jahrmärkte Österreichs. Neben Klassikern wie dem Riesenrad erwarten die Besucher auch neue Attraktionen wie der „Nightfly“. Für Stimmung sorgen Programmhighlights im Festzelt, darunter Wrestling, Live-Musik und die beliebte ÖH-Party.

Thematische Schwerpunkte wie der Inklusionstag, der Familientag oder der Senior*innentag betonen das gesellschaftliche Miteinander. Auch Stadtrat Martin Hajart freut sich über die Vielfalt des Angebots: „Der Urfahraner Markt ist nicht nur ein beliebtes Volksfest, sondern auch ein Spiegelbild unserer Stadtgesellschaft.“ Der Linzer Herbstmarkt in den Messehallen bietet parallel dazu Innovationen und Produkte rund um Haushalt, Freizeit und Handwerk.

Für eine entspannte Anreise empfiehlt die Stadt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Besonders stimmungsvoll wird es beim Feuerwerk am 2. Oktober.