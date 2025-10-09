Alles zu oe24VIP
PVZ_WELS_ST_STEPHAN_Eröffnungsfeier
© ÖGK

Am 13. Oktober

Wels bekommt auf einen Schlag sechs neue Allgemeinnediziner

09.10.25, 15:00
Teilen

Nach Wels St. Anna im April nimmt binnen eines halben Jahres die zweite PVE in der Stadt ihren Betrieb auf 

Wels. Anfang des Jahres war Wels in den Schlagzeilen, weil ein Drittel der Hausarztstellen unbesetzt gewesen ist. 

Ab 13. Oktober verstärken nun  sechs Allgemeinmediziner die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in Wels. Mit der Eröffnung der Primärversorgungseinheit im Gesundheitszentrum St. Stephan in der Salzburgerstraße 65 setzen die Österreichische Gesundheitskasse, Land Oberösterreich und Ärztekammer Oberösterreich für Welser neue Maßstäbe in der Gesundheitsversorgung. Nach Wels St. Anna im April nimmt binnen eines halben Jahres die zweite PVE in der Stadt ihren Betrieb auf.

Unterstützt werden die Allgemeinmediziner Nina Bachl, Patrick Brandstätter, Wolfgang Haslinger, Ursula Mauernböck, Philipp Pauli und Lena Tempelmayr von einem
interdisziplinären Team aus verschiedenen Gesundheitsberufen. Dazu zählen Expertinnen aus der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychotherapie bzw. Klinischer Psychologie sowie der Diätologie, die gemeinsam eine umfassende und ganzheitliche Betreuung der Patienten sicherstellen.

Das PVE Wels St. Stephan bietet ausgedehnte Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 7 bis 13 und 14.30 bis 19Uhr

Freitag von 7 bis 12 und 13 bis 16  Uhr

