Welser Tiergarten feiert 95-jähriges Bestehen

Zahlreiche Aktivitäten werden angeboten.

Der Welser Tiergarten feiert am 29. August sein 95-jähriges Bestehen mit einem großen Tiergartenfest. Ab 13 Uhr eröffnen Stadtrat Thomas Rammerstorfer und der Verein „Freunde des Welser Tiergartens“ die Veranstaltung.

Auf Besucher warten Führungen, Märchenerzählungen, Ausstellungen, Kinderschminken, Spielbus und viele Aktionen rund um die Tierwelt. Ab 16 Uhr sorgt Livemusik für Stimmung, kulinarisch locken Kistenbratl und regionale Schmankerl.

Der Tiergarten, 1930 aus einem „Hirschenpark“ hervorgegangen, beherbergt heute auf drei Hektar über 90 Tierarten. Er ist ganzjährig bei freiem Eintritt geöffnet. Bürgermeister Andreas Rabl und Stadtrat Rammerstorfer laden herzlich ein, den ältesten Zoo Oberösterreichs mitzufeiern.