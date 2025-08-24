Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Welser Tiergarten feiert 95-jähriges Bestehen
© Tiergarten Wels/KK

Am 29. August

Welser Tiergarten feiert 95-jähriges Bestehen

24.08.25, 16:29
Teilen

Zahlreiche Aktivitäten werden angeboten.

Der Welser Tiergarten feiert am 29. August sein 95-jähriges Bestehen mit einem großen Tiergartenfest. Ab 13 Uhr eröffnen Stadtrat Thomas Rammerstorfer und der Verein „Freunde des Welser Tiergartens“ die Veranstaltung.

Auf Besucher warten Führungen, Märchenerzählungen, Ausstellungen, Kinderschminken, Spielbus und viele Aktionen rund um die Tierwelt. Ab 16 Uhr sorgt Livemusik für Stimmung, kulinarisch locken Kistenbratl und regionale Schmankerl.

Der Tiergarten, 1930 aus einem „Hirschenpark“ hervorgegangen, beherbergt heute auf drei Hektar über 90 Tierarten. Er ist ganzjährig bei freiem Eintritt geöffnet. Bürgermeister Andreas Rabl und Stadtrat Rammerstorfer laden herzlich ein, den ältesten Zoo Oberösterreichs mitzufeiern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden