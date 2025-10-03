Wenn’s bimmelt, ist Zivilschutztag!

Am 4. Oktober steht ganz Österreich im Zeichen des Zivilschutzes – mit Sirenentest und AT-Alert.

OÖ. Am Samstag, 4. Oktober 2025, findet der jährliche Zivilschutztag statt. Ab 12 Uhr werden alle Sirenen getestet, auch das mobile Warnsystem „AT-Alert“ wird ausgelöst. Zusätzlich ertönt ein „Bimmelkonzert“ auf den Handys. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass im Ernstfall alle gewarnt werden. Auch der eigene Haushalt sollte auf Krisenfestigkeit geprüft werden.

„Systeme, die im Ernstfall zuverlässig funktionieren müssen, brauchen regelmäßige Tests. So wie wir beim Auto ein Pickerl machen, überprüfen wir beim Zivilschutz-Probealarm die Alarmierung – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung für die Sicherheit“, erklärt Zivil- und Katastrophenschutz-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.