Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Am Samstag wird es laut.

Am 4. Oktober

Wenn’s bimmelt, ist Zivilschutztag!

03.10.25, 10:31
Teilen

Am 4. Oktober steht ganz Österreich im Zeichen des Zivilschutzes – mit Sirenentest und AT-Alert. 

OÖ. Am Samstag, 4. Oktober 2025, findet der jährliche Zivilschutztag statt. Ab 12 Uhr werden alle Sirenen getestet, auch das mobile Warnsystem „AT-Alert“ wird ausgelöst. Zusätzlich ertönt ein „Bimmelkonzert“ auf den Handys. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass im Ernstfall alle gewarnt werden. Auch der eigene Haushalt sollte auf Krisenfestigkeit geprüft werden. 

„Systeme, die im Ernstfall zuverlässig funktionieren müssen, brauchen regelmäßige Tests. So wie wir beim Auto ein Pickerl machen, überprüfen wir beim Zivilschutz-Probealarm die Alarmierung – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung für die Sicherheit“, erklärt Zivil- und Katastrophenschutz-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden