Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Ronja Forcher Felix
© Getty Images

Intime Details

"Bergdoktor"-Star Ronja (29) Forcher plaudert Liebes-Geheimnis aus: "Unsere erste Nacht..."

03.10.25, 09:32
Teilen

Die Schauspielerin legt in einem Interview eine Liebesbeichte hin und verrät, wie es ganz am Anfang mit ihrem nunmehrigen Ehemann lief.

Nicht immer sind es große Gesten, die den Anfang einer Beziehung markieren. Bei  Ronja Forcher  (29), bekannt aus der Serie „Der Bergdoktor“, war es ein kurzer Moment voller Leichtigkeit. Als sie ihren heutigen Mann Felix (27) bei Proben zu einem Theaterstück traf, brachte er sie mit einem Scherz so zum Lachen, dass sie sofort spürte: Hier ist jemand Besonderes.

Mehr lesen: 

Zehn Jahre später

Was als spontane Begegnung begann, wurde zu einer tiefen Partnerschaft. Fast zehn Jahre sind die beiden mittlerweile zusammen, seit drei Jahren verheiratet. „In den ersten Minuten war mir klar: Wir könnten uns sehr gut verstehen“, erinnert sich die Schauspielerin.

 


 

"Unsere erste Nacht (...)"

Wenn sie an ihre gemeinsame Zeit denkt, fallen ihr nicht nur große Meilensteine ein. „Natürlich waren Verlobung und Hochzeit wunderschön. Aber genauso wertvoll sind die kleinen Dinge – unsere erste Nacht in der neuen Wohnung, das Kochen mit Freudentränen nach der Geburt der Tochter meiner Cousine oder das gemeinsame Tanzen beim Zähneputzen, als mein Buch die Bestsellerliste erreichte. All das sind Erinnerungen, die bleiben.“

Mit zunehmendem Alter habe sich auch ihre Sichtweise verändert. „Man glaubt als junger Mensch oft, Erfolg oder Ruhm wären entscheidend. Heute weiß ich: Es reduziert sich auf das Wesentliche – die Liebe. Die Menschen, die einem am Herzen liegen, und das Gefühl, dass es ihnen gut geht. Das ist das, was zählt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden