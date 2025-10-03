"Bergdoktor"-Star Ronja (29) Forcher plaudert Liebes-Geheimnis aus: "Unsere erste Nacht..."

Die Schauspielerin legt in einem Interview eine Liebesbeichte hin und verrät, wie es ganz am Anfang mit ihrem nunmehrigen Ehemann lief.

Nicht immer sind es große Gesten, die den Anfang einer Beziehung markieren. Bei Ronja Forcher (29), bekannt aus der Serie „Der Bergdoktor“, war es ein kurzer Moment voller Leichtigkeit. Als sie ihren heutigen Mann Felix (27) bei Proben zu einem Theaterstück traf, brachte er sie mit einem Scherz so zum Lachen, dass sie sofort spürte: Hier ist jemand Besonderes.

Zehn Jahre später

Was als spontane Begegnung begann, wurde zu einer tiefen Partnerschaft. Fast zehn Jahre sind die beiden mittlerweile zusammen, seit drei Jahren verheiratet. „In den ersten Minuten war mir klar: Wir könnten uns sehr gut verstehen“, erinnert sich die Schauspielerin.





"Unsere erste Nacht (...)"

Wenn sie an ihre gemeinsame Zeit denkt, fallen ihr nicht nur große Meilensteine ein. „Natürlich waren Verlobung und Hochzeit wunderschön. Aber genauso wertvoll sind die kleinen Dinge – unsere erste Nacht in der neuen Wohnung, das Kochen mit Freudentränen nach der Geburt der Tochter meiner Cousine oder das gemeinsame Tanzen beim Zähneputzen, als mein Buch die Bestsellerliste erreichte. All das sind Erinnerungen, die bleiben.“

Mit zunehmendem Alter habe sich auch ihre Sichtweise verändert. „Man glaubt als junger Mensch oft, Erfolg oder Ruhm wären entscheidend. Heute weiß ich: Es reduziert sich auf das Wesentliche – die Liebe. Die Menschen, die einem am Herzen liegen, und das Gefühl, dass es ihnen gut geht. Das ist das, was zählt.“