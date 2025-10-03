Roma verschoss drei Elfer in drei Minuten

Fassungslosigkeit in der ewigen Stadt. "Was macht ihr denn?"

Die AS Roma hat in der Fußball-Europa-League mit drei verschossenen Elfmetern in Serie am Donnerstag für ein höchst kurioses Spielende gegen OSC Lille gesorgt und den Lapsus mit einer 0:1-Niederlage bezahlt. Die Spieler wirkten anschließend fassungslos - und nicht nur sie. Die italienische Zeitung "La Gazzetta dello Sport" titelte nur: "Was macht ihr denn?"

© Getty

Nach Hands von Aissa Mandi (83.) scheiterte erst Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Lille-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfer wiederholt. Dowbyk probierte es erneut - und vergab auch den zweiten Versuch.

© Getty

Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk erhielt nun Matias Soule die Chance. Wieder war Özer zur Stelle - und dieses Mal auch alles regelkonform.

© Getty

So blieb es beim 1:0 für Lille. Hakon Arnar Haraldsson hatte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.