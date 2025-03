Pflegezentrum Pottenbrunn gerettet! Aufatmen für 78 Bewohner

KTM-Comeback: Produktion startet nach drei Monaten Stillstand – aber das Geld bleibt knapp! Der Motor läuft wieder an! Nach drei Monaten Stillstand nimmt KTM am 17. März die Motorradproduktion wieder auf. Zunächst soll im Einschichtbetrieb gestartet werden – das Ziel: volle Auslastung in drei Monaten!