Raser mit 211 km/h auf Bundesstraße im Salzburger Pinzgau geblitzt

Mehr als doppelt so schnell als erlaubt: 23-Jährigem wurde Führerschein aber nicht das Auto abgenommen.

Szbg. In der Nähe von Saalfelden (Pinzgau) hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der mit 211 km/h auf der Bundesstraße B311 gemessen worden war. Erlaubt ist in diesem Abschnitt maximal Tempo 100.

Die Polizisten hielten den 23-jährigen Türken an, nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Eine Beschlagnahme des Wagens wurde von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See nicht verfügt, so ein Polizeisprecher.