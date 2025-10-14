Regiobus und Skoda krachten zusammen: 9 Verletzte

Im Bus saßen hauptsächlich Kinder und Jugendliche.

Ein Crash zwischen einem Linienbus und einem dunklen Skoda hat Montagnachmittag im Tiroler Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, neun Verletzte gefordert. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, waren mehrere Fahrgäste wegen einer Vollbremsung durch den Busfahrer zu Sturz gekommen. Eine Person im Bus sowie die Beifahrerin des Autos wurden schwer verletzt, der Lenker und vier Fahrgäste des Busses leicht und zwei weitere unbestimmten Grades.

Der Zusammenstoß erfolgte um 16.29 Uhr im Kreuzungsbereich der Birkenbergstraße mit dem Föhrenweg. Das auf dem Föhrenweg fahrende Auto wurde von einer 21-Jährigen gelenkt, der Linienbus auf der Birkenbergstraße von einem 42-Jährigen. Während die Autolenkerin unverletzt blieb, trug der Buslenker leichte Verletzungen davon. Im Autobus befanden sich zwölf Fahrgäste, mehrheitlich Kinder und Jugendliche.

Die Verletzten seien vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Während das Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, war der beschädigte Linienbus noch fahrbereit. Die Rettung war mit elf Fahrzeugen und 29 Sanitätern, darunter zwei Notärzte, im Einsatz. Die Feuerwehr Telfs war mit fünf Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten präsent, die Polizei mit vier Beamten (zwei Streifen).