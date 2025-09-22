Restaurant-Manager bedrohte Kollegin mit Schusswaffenfoto

Weil eine 20-Jährige die Gefühle ihres Arbeitskollegen nicht erwiderte, drehte der 39-Jährige völlig durch.

Wien. Die Polizei suchte in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht den 39-Jährigen an seiner Wohnadresse in Favoriten auf. Der Wiener, der als Restaurantmanager tätig ist, soll zuvor seiner Arbeitskollegin - eine 20 Jahre alte Libanesin - ein Foto mit einer Schusswaffe geschickt haben. Zudem soll er ihr gedroht haben: "Ich fahre zu deinem Vater und sage ihm, dass wir eine Affäre haben".

Die junge Angestellte erstattete daraufhin Anzeige. Als mögliches Motiv vermutet sie, dass der Manager nicht akzeptiere, dass sie keine Beziehung mit ihm wolle. Als die Uniformierten den 39-Jährigen mit dem Vorwurf konfrontierten, reagierte er aggressiv und bedrohte die Polizisten mit erhobenen Fäusten. Bei der Festnahme musste Körperkraft eingesetzt werden, da sich der aggressive Verdächtige heftig wehrte. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

In der Vernehmung gab der 39-Jährige an, alkoholisiert gewesen zu sein und sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.