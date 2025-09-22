Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Restaurant-Manager bedrohte Kollegin mit Schusswaffenfoto
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

In Favoriten

Restaurant-Manager bedrohte Kollegin mit Schusswaffenfoto

22.09.25, 13:18
Teilen

Weil eine 20-Jährige die Gefühle ihres Arbeitskollegen nicht erwiderte, drehte der 39-Jährige völlig durch.

Wien. Die Polizei suchte in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht den 39-Jährigen an seiner Wohnadresse in Favoriten auf. Der Wiener, der als Restaurantmanager tätig ist, soll zuvor seiner Arbeitskollegin - eine 20 Jahre alte Libanesin - ein Foto mit einer Schusswaffe geschickt haben. Zudem soll er ihr gedroht haben: "Ich fahre zu deinem Vater und sage ihm, dass wir eine Affäre haben".

Die junge Angestellte erstattete daraufhin Anzeige. Als mögliches Motiv vermutet sie, dass der Manager nicht akzeptiere, dass sie keine Beziehung mit ihm wolle. Als die Uniformierten den 39-Jährigen mit dem Vorwurf konfrontierten, reagierte er aggressiv und bedrohte die Polizisten mit erhobenen Fäusten. Bei der Festnahme musste Körperkraft eingesetzt werden, da sich der aggressive Verdächtige heftig wehrte. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

In der Vernehmung gab der 39-Jährige an, alkoholisiert gewesen zu sein und sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden