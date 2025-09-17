Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Edtstadler: Ausbaupläne derzeit nicht umsetzbar

Domquartier

Edtstadler: Ausbaupläne derzeit nicht umsetzbar

17.09.25, 12:05
Teilen

Domquartier-Ausbau in Salzburg vor dem Aus – Budgetlage zwingt zur Neuplanung. 

Salzburg. Die geplante Erweiterung des Domquartiers in der Salzburger Altstadt steht offenbar vor dem Aus. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, sei das mit rund 33 Millionen Euro veranschlagte Projekt derzeit aufgrund der angespannten Budgetlage nicht umsetzbar.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bestätigte gegenüber der Zeitung, dass weder das geplante Besucherzentrum noch das neue Archäologiemuseum aktuell realisiert werden können.

Einzig die Klimatisierung der Residenzgalerie sei vorgesehen, doch auch hier sind weder Zeitplan noch Umfang der Arbeiten fixiert. Ursprünglich war der Baubeginn für das Jahr 2026 vorgesehen, die Fertigstellung sollte 2028 erfolgen. Ob und wann das Projekt neu bewertet wird, bleibt derzeit offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden