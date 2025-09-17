Edtstadler: Ausbaupläne derzeit nicht umsetzbar

Domquartier-Ausbau in Salzburg vor dem Aus – Budgetlage zwingt zur Neuplanung.

Salzburg. Die geplante Erweiterung des Domquartiers in der Salzburger Altstadt steht offenbar vor dem Aus. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, sei das mit rund 33 Millionen Euro veranschlagte Projekt derzeit aufgrund der angespannten Budgetlage nicht umsetzbar.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bestätigte gegenüber der Zeitung, dass weder das geplante Besucherzentrum noch das neue Archäologiemuseum aktuell realisiert werden können.

Einzig die Klimatisierung der Residenzgalerie sei vorgesehen, doch auch hier sind weder Zeitplan noch Umfang der Arbeiten fixiert. Ursprünglich war der Baubeginn für das Jahr 2026 vorgesehen, die Fertigstellung sollte 2028 erfolgen. Ob und wann das Projekt neu bewertet wird, bleibt derzeit offen.