Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Motorradfahrer
© Getty

Dienten & Co.

Hochkönigstraße: Lärmblitzer für Motorräder gefordert

25.09.25, 10:51
Teilen

Bei Motorrädern kommt es häufig durch manipulierte und nicht genehmigte Auspuffanlagen oder unnötiges Gas geben zu Lärmbelästigungen. 

Szbg. Beim Motorradlärm könnten die Positionen nicht unterschiedlicher sein. Während das Motorradfahren für die Einen oft Sinnbild für Freiheit und Erholung ist und ein guter Sound einfach dazugehört fühlen sich die Anderen in ihren eigenen vier Wänden und in der Natur massiv beeinträchtigt. 

Anrainer entlang der Hochkönigstraße beklagen sich über die zunehmende Lärmbelästigung durch Motorradfahrer und machen jetzt gemeinsame Sache: Die Gemeinden Mühlbach am Hochkönig, Dienten, Maria Alm, Bischofshofen und Saalfelden wollen gemeinsam gegen den Lärm vorgehen. 

Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant und Dientener Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) fordert auf orf.at sogenannte Lärmblitzer: „Leider haben wir auch immer wieder Todesopfer auf der Strecke zwischen Bischofshofen, Mühlbach, Dienten, Maria Alm und Saalfelden. Es kommt an jedem Wochenende zu schweren Verkehrsunfällen und es sind immer Motorräder beteiligt.“ 

Für den flächendeckenden Einsatz braucht es noch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die seitens des Bundes vorgenommen werden muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden