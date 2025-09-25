Hochkönigstraße: Lärmblitzer für Motorräder gefordert

Bei Motorrädern kommt es häufig durch manipulierte und nicht genehmigte Auspuffanlagen oder unnötiges Gas geben zu Lärmbelästigungen.

Szbg. Beim Motorradlärm könnten die Positionen nicht unterschiedlicher sein. Während das Motorradfahren für die Einen oft Sinnbild für Freiheit und Erholung ist und ein guter Sound einfach dazugehört fühlen sich die Anderen in ihren eigenen vier Wänden und in der Natur massiv beeinträchtigt.

Anrainer entlang der Hochkönigstraße beklagen sich über die zunehmende Lärmbelästigung durch Motorradfahrer und machen jetzt gemeinsame Sache: Die Gemeinden Mühlbach am Hochkönig, Dienten, Maria Alm, Bischofshofen und Saalfelden wollen gemeinsam gegen den Lärm vorgehen.

Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant und Dientener Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) fordert auf orf.at sogenannte Lärmblitzer: „Leider haben wir auch immer wieder Todesopfer auf der Strecke zwischen Bischofshofen, Mühlbach, Dienten, Maria Alm und Saalfelden. Es kommt an jedem Wochenende zu schweren Verkehrsunfällen und es sind immer Motorräder beteiligt.“

Für den flächendeckenden Einsatz braucht es noch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die seitens des Bundes vorgenommen werden muss.