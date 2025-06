Junger Schwan von Badegästen und Polizisten gerettet

Tier hatte Angelschnur verschluckt und sich in Leine verheddert

Am Fuschlsee (Flachgau) ist am Sonntag eine Polizeistreife zu einem tierischen Einsatz gerufen worden. Passanten hatten am Vormittag am Rundwanderweg um den See einen Jungschwan gefunden, der offensichtlich eine Angelschnur verschluckt hat. Auch die Flügel des Tiers hatten sich in die Leine verwickelt. Weil sich die Schwaneneltern den Helfern aggressiv gegenüber verhielten, wurden sie in Zusammenarbeit von Badegästen, Wanderern und Radfahrern vom Jungtier abgeblockt.

Die beiden Polizisten konnten in der Zwischenzeit beide Flügel befreien und auch die Schnur aus dem Hals des Schwans entfernen. Anschließend konnte die Schwanenfamilie wieder vereint werden.