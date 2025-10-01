Neuer Landesrat: Wolfgang Fürweger angelobt

Fürweger folgt auf Pewny im Salzburger Landtag

Salzburg. Wolfgang Fürweger (FPÖ) wurde am Mittwoch offiziell als neuer Soziallandesrat im Salzburger Landtag angelobt. Der frühere Pressesprecher der Salzburger Landeskliniken folgt auf Christian Pewny, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Fürweger übernimmt die Agenden Soziales, Lebensmittelaufsicht, Verbraucherschutz, Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik.

Gewählt wurde er mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und SPÖ, während Grüne und KPÖ Plus dagegen stimmten. Kritisiert wurde vor allem seine fehlende fachliche Erfahrung im Sozialbereich. Fürweger selbst betonte aber seine Bereitschaft, sich aktiv einzubringen. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gratulierte ihm zur Wahl. Fürweger ist erst seit Kurzem wieder FPÖ-Mitglied und will nun politische Verantwortung übernehmen, nachdem er jahrelang zugsehen und berichtet hat. Von der Opposition wird es keine Schonfrist geben – der neue Landesrat startet mit hohen Erwartungen und knappen Ressourcen in sein Amt.