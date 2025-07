Salzburger Festspiele: Dreitägiges Fest zur Festspieleröffnung

Zur Eröffnung gibt es viele Programmpunkte mit freiem Eintritt.

Salzburg. Drei Tage lang haben Salzburger sowie Festspielgäste Gelegenheit, sich beim Fest zur Festspieleröffnung von 18. bis 20. Juli auf den Festspielsommer einzustimmen. Es gibt 79 kostenfreie Programmpunkte an 29 Spielorten mit 11.300 Zählkarten. Mit Salutschüssen von den Kanonen der Bürgergarde werden am Freitag, 18. Juli, um 15.45 Uhr am Residenzplatz die Eröffnung der Festspiele angekündigt. Ab 17 Uhr lädt das Salzburger Straßentheater bei freiem Eintritt in den Innenhof der Alten Residenz. Am Alten Markt kann man Chormusik lauschen.

© Salzburger Festspiele

2025 programmieren die Salzburger Festspiele anlässlich der Gedenkjahre 1945 sowie 1955 und 1995 ein Rahmenprogramm mit Symposien und Ausstellungen, das sich mit der öffentlichen Wahrnehmung der Festspiele an historischen Wendepunkten befasst.Vier Probeneinblicke in Festspielaufführungen sind in diesem Jahr zu erleben, u.a. in die Neuinszenierung von Georg Friedrich Händels Giulio Cesare.

Die Siemens Fest Spiel Nächte mit täglichen Vorführungen von Festspielproduktionen auf LED-Wall mit freiem Eintritt am Kapitelplatz starten dann am 25. Juli.