Salzburger Festspiele: Kunstkurie gegen Begriff des "Wohlverhaltens"

Offener Brief zwei Tage vor Kuratoriumssitzung: "Die Kurie Kunst tritt dafür ein, dass Kunst frei bleibt - jenseits politischer Bindungen und persönlicher Loyalitäten."

Szbg. Zwei Tage vor einer Sitzung des Salzburger Festspielkuratoriums, bei der es um die Zukunft von Intendant Markus Hinterhäuser geht, haben Mitglieder der Kunstkurie einen Offenen Brief veröffentlicht. Sie kritisieren den Begriff Wohlverhalten, der in den Vertrag des Festspielchefs Eingang gefunden hat. "Kunstvermittlung ist entweder frei - oder sie wird am Maßstab eines 'Wohlverhaltens' gemessen. Wird letzteres zur Kategorie, entsteht ein Instrument politischer Einflussnahme."

Der Begriff stamme aus dem k. u. k. Beamtenrecht, heißt es. "Er bezeichnete nicht nur das Dienstverhältnis zum Staat, sondern auch ein persönliches Treueverhältnis zum Monarchen. Demgegenüber garantiert Artikel 17a des Staatsgrundgesetzes: 'Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei." Auch die EU Charta der Grundrechte bekräftigt: 'Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.'"

"Grundrechte sichern die Freiheit der Kunst. Behördliches Handeln kann Grundrechte verletzen. Dann ist das ein Fall für den Verfassungsgerichtshof", heißt es in dem Schreiben, das von Kurienvorsitzenden Peter Noever, sowie von VALIE EXPORT, Martha Jungwirth, Franz Koglmann, Wolf D. Prix, Carl Pruscha, Gerhard Rühm, Eva Schlegel, Franz Schuh, Kurt Schwertsik, Elfie Semotan und Marlene Streeruwitz unterzeichnet wurde: "Die art_curia / Kurie Kunst tritt dafür ein, dass Kunst frei bleibt - jenseits politischer Bindungen und persönlicher Loyalitäten."

Lesen Sie auch Salzburger Festspiele: Intendant Hinterhäuser ließ Frist verstreichen Weitere Beschlüsse sollen im Kuratorium am Freitag gefasst werden.

Die Träger des Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst sind auch Mitglieder der entsprechenden Kurien. Die Kunstkurie besteht laut ihrer Homepage aktuell aus je 15 Mitgliedern aus dem In- und aus dem Ausland.