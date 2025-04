Wiener Teenie (16) stirbt bei Ski-Aufprall gegen Felsen

Jugendlicher prallte gegen Felsen.

Ein 16-jähriger Urlauber aus Wien ist am Mittwoch kurz nach 9.00 Uhr in der Früh bei einem Skiunfall in Obertauern in Salzburg tödlich verunglückt.

Schwarze Piste

Der Jugendliche war laut Polizei auf einer schwarzen Piste unterwegs. Laut Zeugenaussagen dürfte er ohne Fremdeinwirkung gestürzt, über den Pistenrand hinausgerutscht und gegen einen Felsen geprallt sein.

Notärztliche Versorgung

Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen durch nachkommende Skifahrer und notärztliche Versorgung verstarb der Jugendliche am Unfallort.