Solarium
Klagenfurt

Schock: Frau flüchtet aus brennendem Solarium

23.08.25, 19:44
In einem Klagenfurter Solarium fing am Samstag eine Sonnenbank Feuer. Eine Frau befand sich in der Kabine und ergriff sofort die Flucht. Sie dürfte mit einem großen Schock davongekommen sein. 

Am Samstag, 23. August, kam es kurz vor 12 Uhr in einem Klagenfurter Solarium zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache begann eine Sonnenbank zu brennen, wie die Polizei mitteilte.

Frau konnte fliehen

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Kundin in der betroffenen Kabine. Sie konnte die Kabine rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Die zuerst eingetroffenen Exekutivbediensteten löschten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher. Kurz darauf traf die Berufsfeuerwehr ein und übernahm die Nachlöscharbeiten.

Schaden in fünfstelliger Höhe

Personen wurden nicht verletzt. „Der Gesamtschaden beläuft sich ungefähr auf eine fünfstellige Summe“, so die Polizei in ihrer Aussendung.

